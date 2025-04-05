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В США отец и сын умерли на рыбалке после улова

Daily Mail: в США отец с сыном поймали рыбу и умерли через несколько минут

В США 37-летний отец и шестилетний сын умерли во время рыбалки после того, как ребенок поймал рыбу в реке Вирджиния, сообщает DailyMail со ссылкой на полицию.

Они отправились на рыбалку к вечеру 22 марта. Мальчик «только что поймал рыбу», но упал с причала в реку. Отец кинулся спасать сына, но утонул, сказали в полиции.

Жена забеспокоилась, когда близкие не вернулись домой. Муж к телефону не подходил. Она позвонила шерифу. Когда двое полицейских прибыли на место рыбалки, то обнаружили машину и мобильный телефон отца на речном причале. Водолазы обнаружили тела отца и сына. Никаких доказательств преступления не обнаружено.

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Фото:David Goldman - Pool / Getty Images

Ранее мать и сын утонули в карьере в Угличском районе Ярославской области близ села Троицкое. Автомобиль с людьми съехал в карьер вечером 25 июня 2024 года. По данным прокуратуры, за рулем был пьяный 45-летний мужчина. Машина упала в воду, так как он не справился с управлением, и затонула. Из всех троих выжил только водитель, который выбрался на поверхность.

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