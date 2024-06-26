Пьяный мужчина утопил жену и сына в машине, сьехав в карьер под Ярославлем

Мать и сын утонули в упавшей в карьер машине под Ярославлем

Фото: prok76 / Telegram

Автомобиль с людьми съехал в карьер с водой в Угличском районе Ярославской области в районе села Троицкое, в результате два человека погибли, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла вечером 25 июня, около 18:50 по местному времени, уточнили в областном управлении МЧС. Автомобиль «Нива» съехал в один из троицких карьеров, сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, за рулем был пьяный 45-летний мужчина. Машина упала в карьер, так как он не справился с управлением.

Автомобиль затонул. В нем находились также женщина 1982 рождения и молодой человек 2000 года рождения. Они умерли до приезда медиков, рассказали в МВД.

Водитель автомобиля выбрался на поверхность. По информации МВД, он и двое погибших — жители Московской области.

Ведомство завело уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Виновным по ней грозит до 15 лет лишения свободы. Водителя задержали.

Порталы «Pro Город» и 76.ru пишут, что в ДТП погибли жена и сын виновника аварии. Как сообщил источник последнего, в Ярославскую область семья приехала на дачу из подмосковного Пушкино.