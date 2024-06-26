 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мать и сын утонули в упавшей в карьер машине под Ярославлем

Пьяный мужчина утопил жену и сына в машине, сьехав в карьер под Ярославлем
Фото: prok76 / Telegram
Фото: prok76 / Telegram

Автомобиль с людьми съехал в карьер с водой в Угличском районе Ярославской области в районе села Троицкое, в результате два человека погибли, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла вечером 25 июня, около 18:50 по местному времени, уточнили в областном управлении МЧС. Автомобиль «Нива» съехал в один из троицких карьеров, сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, за рулем был пьяный 45-летний мужчина. Машина упала в карьер, так как он не справился с управлением.

Автомобиль затонул. В нем находились также женщина 1982 рождения и молодой человек 2000 года рождения. Они умерли до приезда медиков, рассказали в МВД.

СК завел дело после ДТП с годовалым ребенком в Краснодарском крае
Общество
Фото:Мария Девахина / РИА Новости

Водитель автомобиля выбрался на поверхность. По информации МВД, он и двое погибших — жители Московской области.

Ведомство завело уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Виновным по ней грозит до 15 лет лишения свободы. Водителя задержали.

Порталы «Pro Город» и 76.ru пишут, что в ДТП погибли жена и сын виновника аварии. Как сообщил источник последнего, в Ярославскую область семья приехала на дачу из подмосковного Пушкино.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Теги
Ярославская область ДТП алкогольное опьянение уголовное дело
Материалы по теме
Российский дипломат попал в ДТП в Сеуле
Политика
СК завел дело после ДТП с годовалым ребенком в Краснодарском крае
Общество
Виновник ДТП с тремя погибшими в Благовещенске был пьян
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 17:32
Гендиректор «Спартака» назвал провокационным вопрос о задачах на сезон Спорт, 17:38
В БКС предсказали рост главного индекса акций России более чем на 20% Инвестиции, 17:35
ЦБ повысил официальный курс доллара более чем на 50 копеек Инвестиции, 17:30
«Животного страха нет»: как живет Дербент после убийства священника Общество, 17:25
Что такое премаркет в криптовалютах. Как купить токены до листинга Крипто, 17:25
Последние матчи группового этапа. Что происходит на Евро Спорт, 17:16
Курс японской иены упал до минимума с 1986 года Инвестиции, 17:15
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Суд оштрафовал протодиакона Кураева за нарушение деятельности иноагента Общество, 17:12
ЕС решил закрыть «самую большую лазейку» в санкциях против России Политика, 17:10
Ликсутов сообщил сроки обновления поездов на Люблинско-Дмитровской линии Город, 17:09
Средняя зарплата украинских чиновников выросла на треть за четыре месяца Экономика, 17:04
Мэр Парижа обвинила Макрона в «испорченном празднике» Олимпиады Спорт, 17:03
Суд заочно арестовал экс-главу правления группы ГАЗ Эберхардсона Общество, 16:59
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ Инвестиции, 16:57