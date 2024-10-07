Российская триатлонистка утонула на соревнованиях Ironman в Барселоне
Российская триатлонистка Елена Смирнова утонула во время соревнований Ironman в Калелье (провинция Барселона), сообщила «РИА Новости» сестра спортсменки.
Соревнования с участием более 3 тыс. человек прошли в минувшие выходные.
Как пишет Mundo Deportivo, тело 41-летней спортсменки нашли в воде вскоре после старта заплыва. Реанимационные мероприятия не помогли, полиция начала расследование, но все указывает на смерть от естественных причин.
В Калелье спортсмены должны были проплыть 3,86 км в море, проехать на велосипеде 180 км и пробежать 42,2 км.
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