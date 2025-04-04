Трамп назвал «охотой на ведьм» приговор Марин ле Пен

Марин Ле Пен (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает примером охоты на ведьм приговор лидеру парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Он призвал освободить политика.

«Охота на ведьм против Марин Ле Пен — еще один пример того, как европейские левые используют закон в качестве оружия, чтобы заглушить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента, причем на этот раз дело дошло до того, чтобы посадить оппонента в тюрьму», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он также напомнил, что сам подвергался схожим политическим преследованиям.

Трамп заявил, что лично не знаком с Марин Ле Пен, но отметил, что ценит ее за упорную работу в течение нескольких лет.

«Все это так плохо для Франции и великого французского народа, на чьей бы стороне он ни был. Свободу Марин Ле Пен», — заключил президент США.

31 марта 2025 года суд в Париже приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы по делу о хищении средств, выделяемых ЕС на парламентских ассистентов. Из них два года ей предстоит носить электронный браслет, остальные два года политик будет отбывать срок условно. Также Ле Пен не сможет баллотироваться на пост президента Франции на выборах, которые пройдут в стране в 2027 году.