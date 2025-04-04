 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп назвал «охотой на ведьм» приговор Марин ле Пен

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает примером охоты на ведьм приговор лидеру парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Он призвал освободить политика.

«Охота на ведьм против Марин Ле Пен — еще один пример того, как европейские левые используют закон в качестве оружия, чтобы заглушить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента, причем на этот раз дело дошло до того, чтобы посадить оппонента в тюрьму», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он также напомнил, что сам подвергался схожим политическим преследованиям.

Трамп заявил, что лично не знаком с Марин Ле Пен, но отметил, что ценит ее за упорную работу в течение нескольких лет. 

«Все это так плохо для Франции и великого французского народа, на чьей бы стороне он ни был. Свободу Марин Ле Пен», — заключил президент США.

Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии
Политика
Марин Ле Пен

31 марта 2025 года суд в Париже приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы по делу о хищении средств, выделяемых ЕС на парламентских ассистентов.  Из них два года ей предстоит носить электронный браслет, остальные два года политик будет отбывать срок условно. Также Ле Пен не сможет баллотироваться на пост президента Франции на выборах, которые пройдут в стране в 2027 году.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Марин Ле Пен Дональд Трамп приговор
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии
Политика
Во Франции начали новое расследование против Ле Пен из-за угроз судьям
Политика
Марин Ле Пен исключила уход из политики после приговора
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 17:34
Канада заявила о готовности стать мировым лидером вместо СШАПолитика, 20:17
Суд арестовал главу масложировой компании «Благо» ФосманаОбщество, 20:05
О чем главы МИД стран НАТО договорились в БрюсселеПолитика, 20:05
МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в МосквеОбщество, 20:04
Фигуристка Трусова назвала пол будущего ребенкаСпорт, 20:04
Обвал доллара из-за пошлин. Сколько продлится и что значит для рубляPro, 20:04
22 страны не поддержали мандат комиссии СПЧ ООН по УкраинеПолитика, 19:56
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
«Трактор» за 11 минут отыгрался с 0:4 и победил в матче плей-офф КХЛСпорт, 19:49
Как Индия стала одним из лидеров мировой фармацевтикиОтрасли, 19:42
Трамп назвал «охотой на ведьм» приговор Марин ле ПенПолитика, 19:39
Осужденный за взятки таможенник рассказал, на что собирал деньгиОбщество, 19:31
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественниковРБК и ПИК, 19:30
Суд вынес приговор киллеру из 90-х Гоше КрокодилуОбщество, 19:24
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:18