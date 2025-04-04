22 страны не поддержали мандат комиссии СПЧ ООН по Украине
В Совете Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека 22 страны из 47 не поддержали продление мандата независимой комиссии по расследованию событий на Украине. Это следует из результатов голосования в СПЧ, опубликованных в соцсети X.
Из 47 государств-членов 25 проголосовали за продление мандата, 18 воздержались и четверо проголосовали против него.
СПЧ ООН создал Международную независимую комиссию по расследованию событий на Украине 4 марта 2022 года.
В апреле 2022 года Россия прекратила свои полномочия члена СПЧ ООН. Постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатило заявил, что современный СПЧ «монополизирован одной группой государств» и его «используют в качестве инструмента давления и откровенного запугивания».
Ранее в конце февраля Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине. В проекте, предложенном США, говорится, что главная цель ООН — «в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров». Постпред России при ООН назвал принятие документа «шагом в правильном направлении».
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов