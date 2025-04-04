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Военная операция на Украине ,  
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22 страны не поддержали мандат комиссии СПЧ ООН по Украине

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Военная операция на Украине
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

В Совете Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека 22 страны из 47 не поддержали продление мандата независимой комиссии по расследованию событий на Украине. Это следует из результатов голосования в СПЧ, опубликованных в соцсети X.

Из 47 государств-членов 25 проголосовали за продление мандата, 18 воздержались и четверо проголосовали против него.

СПЧ ООН создал Международную независимую комиссию по расследованию событий на Украине 4 марта 2022 года.

В апреле 2022 года Россия прекратила свои полномочия члена СПЧ ООН. Постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатило заявил, что современный СПЧ «монополизирован одной группой государств» и его «используют в качестве инструмента давления и откровенного запугивания».

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Ранее в конце февраля Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине. В проекте, предложенном США, говорится, что главная цель ООН — «в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров». Постпред России при ООН назвал принятие документа «шагом в правильном направлении».

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