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ЕСПЧ признал бездействие властей Украины во время трагедии в Одессе

Суд признал украинские власти виновными в нарушении права на жизнь во время столкновений между сторонниками и противниками Майдана и пожара в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Дом&nbsp;профсоюзов в Одессе, май 2014 г.
Дом профсоюзов в Одессе, май 2014 г. (Фото: Gail Orenstein / Zuma / Global Look Press)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении права на жизнь во время столкновений между сторонниками и противниками Майдана и пожара в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, следует из опубликованного на сайте суда решения. Иски были поданы 28 гражданами, большинство из них потеряли своих родственников при столкновениях и пожаре, еще трое — это выжившие при пожаре.

«Суд постановил, что имели место нарушения права на жизнь/расследование в связи с неспособностью властей сделать все необходимое для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года, <...> обеспечения своевременных мер по спасению людей, оказавшихся в огне, и для инициирования и проведения тщательного расследования событий. Суд также постановил, что имело место нарушение права на уважение частной и семейной жизни в отношении одной из заявительниц в связи с задержкой в передаче тела ее отца для захоронения», — заявили там.

Суд посчитал, что хотя «дезинформация и пропаганда со стороны России сыграли свою роль в трагических событиях», но признал вину властей за трагедию из-за их бездействия.

В частности, пожарные машины выехали на место трагедии с задержкой на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей из горящего здания. Таким образом, власти не обеспечили своевременные меры для спасения людей.

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Следствие же не приложило достаточных усилий для надлежащего сбора всех доказательств, решил ЕСПЧ. Например, вместо того чтобы оцепить место трагедии, местные власти первым делом отправили туда коммунальные службы для уборки.

Суд присудил компенсации родственникам погибших и выжившим.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими сторонниками движения «Антимайдан» и проукраинскими активистами движения «Евромайдан». В результате беспорядков на Куликовом поле, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 человек получили различные ранения.

В мае 2019 года, в пятую годовщину трагедии, Генпрокуратура Украины сообщила, что бывших чиновников украинского МВД подозревают в неисполнении своих служебных обязанностей во время этих событий. Годом ранее суд Одессы заочно приговорил к пяти годам лишения свободы одного из участников массовых беспорядков, лидера местного «Антимайдана» Дениса Яцюка. Также велось следствие по делу экс-начальника областной милиции Петра Луцюка и его заместителя по общественной безопасности Дмитрия Фучеджи. В 2023 году последний заочно получил 15 лет тюрьмы по делу об организации массовых беспорядков и злоупотреблении служебным положением.

Один из фигурантов «дела 2 мая», бывший начальник главного управления одесского областного управления МЧС Украины Владимир Боделан, бежал с Украины, получил российское гражданство и в 2020 году стал заместителем главы Симферопольского района Крыма. В феврале 2024-го он возглавил открывшееся в Москве представительство Херсонской области.

Российский МИД обвинял Киев в затягивании расследования, что, как посчитали в ведомстве, «позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям». В апреле 2024 года министр Сергей Лавров заявил, что попытка Совета Европы взять под свой контроль выяснение обстоятельств пожара провалилась.

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Елена Чернышова
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