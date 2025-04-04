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Суд вынес приговор киллеру из 90-х Гоше Крокодилу

Суд приговорил к 17 годам киллера Гошу Крокодила
Игоря Батенева — киллера из 1990-х, известного как Гоша Крокодил, — приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в убийствах 30-летней давности
Игорь Батенев
Игорь Батенев (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил Игоря Батенева к 17 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершенное 30 лет назад убийство, сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

По информации РЕН ТВ, Батенев — киллер из 1990-х, известный в криминальном мире как Гоша Крокодил

Батенева признали виновным в убийстве шестерых человек в сауне на Бережковской набережной в 1994 году. В пресс-службе суда отметили, что он был неоднократно судим. Батенева признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах — пп. «а», «з», «н» ст. 102 Уголовного кодекса РСФСР. 

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Убийство произошло 30 апреля 1994 года в столичном спорткомплексе на Бережковской набережной. Неизвестные ворвались в здание и начали стрелять, шесть человек погибли, еще трое получили серьезные ранения. Выжившие сообщили, что в них стреляли четверо.

Тогда следователи разрабатывали, в частности, версию заказного убийства из-за разборок конкурирующих группировок, однако дело ушло в архив на несколько лет. По данным следствия, теперь в живых из нападавших остался только Батенев, преследование трех его сообщников прекращено в связи с их смертью.

Спустя более четверти века Следственный комитет трижды возобновлял расследование — один раз в 2021 году и дважды в 2022 году. Тогда же был задержан Батенев. Он провел почти два года в СИЗО, когда 16 апреля 2024 года коллегия присяжных единогласно вынесла вердикт «Не виновен», и Дорогомиловский суд освободил мужчину.

Позднее оправдательный приговор отменили. По данным «Коммерсанта», Мосгорсуд принял это решение из-за того, что на присяжных оказывалось давление.

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киллеры Москва убийства Следственный комитет
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