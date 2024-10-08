Следователи из России отправились в Израиль ради киллера Карлика

Дмитрия Карлика в Израиле приговорили к шести пожизненным срокам за расправу над семьей. «Фонтанка» пишет, что тот стремится вернуться в Россию, чтобы получить помилование за военный контракт

Дмитрий Карлик (слева) (Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу / Telegram)

Сотрудники петербургского управления СК предъявили обвинение члену организованной преступной группы (ОПГ) Дмитрию Карлику, который отбывает наказание в Израиле, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи прибыли в Израиль в рамках командировки для встречи с Карликом, который находится в тюрьме по делу о шести убийствах. Следователь по особо важным делам напомнил о предъявленных обвинениях в двух убийствах в 2000 году, на что мужчина ответил: «Да, я свою вину признаю по данному преступлению, в котором непосредственно принимал участие, и...», после чего запись обрывается.

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По сведениям «Фонтанки», Карлик «очень хочет вернуться на родину» и отбывать наказание в России, поскольку здесь находятся его товарищи и есть возможность получить помилование за участие в боевых действиях.

Следователи считают Карлика членом ОПГ, которой руководил петербургский бизнесмен, совладелец клуба «Грибоедов» Олег Каштело. В январе 2000 года он узнал о планах своего телохранителя, спецназовца СОБРа из регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России Сергея Максимова убить его, после чего организовал убийство Максимова. Исполнителями стали Карлик и его подельник Вадим Камалетдинов, которые получили пистолеты, машину и информацию о нахождении телохранителя, уверены в СК. Максимова застрелили 26 января 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре, в мужчину выстрелили семь раз.

Затем, 15 июня 2000-го, Карлик и Камалетдинов под руководством Каштело для похищения машины Audi A6 напали на советского спортсмена Вячеслава Бордукова и убили его в гараже в Уманском переулке, полагает ведомство. Тело спортсмена закопали в лесу, его останки были найдены только весной 2024 года.

Каштело сейчас проходит по делу об убийстве двух и более лиц в составе организованной группы (п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК). Он признал вину в убийстве четырех человек в 1990-е и 2000-е годы, в том числе Бордукова и Максимова.

Дмитрий Карлик родился в Челябинске, а в Санкт-Петербурге оказался в 1990-е годы и примкнул к Ферганской ОПГ. Она называлась так из-за узбекского происхождения ее лидеров — Каштело родом из города Навои. Карлик сбежал в Израиль в 2004 году после того, как им заинтересовались следователи.

В Израиле в 2011 году его приговорили к шести пожизненным срокам по делу об убийстве семьи российских репатриантов по фамилии Ушеренко. Убийство произошло в октябре 2009-го, когда Карлик убил 56-летних Эдуарда и Людмилу Ушеренко, их 32-летнего сына Дмитрия с 28-летней женой Татьяной, а также их детей — трехлетнюю Ревиталь и трехмесячного Натаниэля. «Обвиняемый лишил жизни три поколения семьи Ушеренко: бабушку и дедушку, родителей и их детей, которые спали в своих кроватях, когда он нанес каждому из них несколько ножевых ранений», — подчеркнул судья Авраам Таль.

Следствие пришло к выводу, что мотивом убийства стала ненависть Карлика к семье Ушеренко, которые уволили его с должности официанта в своем семейном ресторане Premier в Тель-Авиве. Вскоре после этого в ресторан устроилась супруга Карлика, пара начала строить план мести. Для этого Наталья украла у Ушеренко ключи и сделала их копии.

Мужчину также признали виновным в грабеже дома Ушеренко и поджоге жилища для уничтожения улик. После убийства Карлик с супругой Натальей бежал в Египет, планируя вылететь в Россию, но был арестован, когда снова пересек границу Израиля. Жену Карлика приговорили к 13 годам заключения. Карлик не признал свою вину, хотя и утверждает, что присутствовал при убийствах. Он заявлял, что семью убил другой человек, личность которого неизвестна.