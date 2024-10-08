 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Следователи из России отправились в Израиль ради киллера Карлика

Дмитрия Карлика в Израиле приговорили к шести пожизненным срокам за расправу над семьей. «Фонтанка» пишет, что тот стремится вернуться в Россию, чтобы получить помилование за военный контракт
Дмитрий Карлик (слева)
Дмитрий Карлик (слева) (Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу / Telegram)

Сотрудники петербургского управления СК предъявили обвинение члену организованной преступной группы (ОПГ) Дмитрию Карлику, который отбывает наказание в Израиле, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи прибыли в Израиль в рамках командировки для встречи с Карликом, который находится в тюрьме по делу о шести убийствах. Следователь по особо важным делам напомнил о предъявленных обвинениях в двух убийствах в 2000 году, на что мужчина ответил: «Да, я свою вину признаю по данному преступлению, в котором непосредственно принимал участие, и...», после чего запись обрывается.

Следователи из России отправились в Израиль ради киллера Карлика
Video

По сведениям «Фонтанки», Карлик «очень хочет вернуться на родину» и отбывать наказание в России, поскольку здесь находятся его товарищи и есть возможность получить помилование за участие в боевых действиях.

В СК рассказали о контроле за вышедшими после военной операции киллерами
Политика
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Следователи считают Карлика членом ОПГ, которой руководил петербургский бизнесмен, совладелец клуба «Грибоедов» Олег Каштело. В январе 2000 года он узнал о планах своего телохранителя, спецназовца СОБРа из регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России Сергея Максимова убить его, после чего организовал убийство Максимова. Исполнителями стали Карлик и его подельник Вадим Камалетдинов, которые получили пистолеты, машину и информацию о нахождении телохранителя, уверены в СК. Максимова застрелили 26 января 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре, в мужчину выстрелили семь раз.

Затем, 15 июня 2000-го, Карлик и Камалетдинов под руководством Каштело для похищения машины Audi A6 напали на советского спортсмена Вячеслава Бордукова и убили его в гараже в Уманском переулке, полагает ведомство. Тело спортсмена закопали в лесу, его останки были найдены только весной 2024 года.

Каштело сейчас проходит по делу об убийстве двух и более лиц в составе организованной группы (п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК). Он признал вину в убийстве четырех человек в 1990-е и 2000-е годы, в том числе Бордукова и Максимова.

Зарезавшим девушку в Саратове оказался бывший участник военной операции
Общество
Азамат Искалиев

Дмитрий Карлик родился в Челябинске, а в Санкт-Петербурге оказался в 1990-е годы и примкнул к Ферганской ОПГ. Она называлась так из-за узбекского происхождения ее лидеров — Каштело родом из города Навои. Карлик сбежал в Израиль в 2004 году после того, как им заинтересовались следователи.

В Израиле в 2011 году его приговорили к шести пожизненным срокам по делу об убийстве семьи российских репатриантов по фамилии Ушеренко. Убийство произошло в октябре 2009-го, когда Карлик убил 56-летних Эдуарда и Людмилу Ушеренко, их 32-летнего сына Дмитрия с 28-летней женой Татьяной, а также их детей — трехлетнюю Ревиталь и трехмесячного Натаниэля. «Обвиняемый лишил жизни три поколения семьи Ушеренко: бабушку и дедушку, родителей и их детей, которые спали в своих кроватях, когда он нанес каждому из них несколько ножевых ранений», — подчеркнул судья Авраам Таль.

Следствие пришло к выводу, что мотивом убийства стала ненависть Карлика к семье Ушеренко, которые уволили его с должности официанта в своем семейном ресторане Premier в Тель-Авиве. Вскоре после этого в ресторан устроилась супруга Карлика, пара начала строить план мести. Для этого Наталья украла у Ушеренко ключи и сделала их копии.

Мужчину также признали виновным в грабеже дома Ушеренко и поджоге жилища для уничтожения улик. После убийства Карлик с супругой Натальей бежал в Египет, планируя вылететь в Россию, но был арестован, когда снова пересек границу Израиля. Жену Карлика приговорили к 13 годам заключения. Карлик не признал свою вину, хотя и утверждает, что присутствовал при убийствах. Он заявлял, что семью убил другой человек, личность которого неизвестна.

Минцифры запретит анонимные рекламные звонки

Роман Ротенберг пожаловался на "дискриминацию по национальному признаку" в КХЛ

Эксперты оценили рост цен на такси

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Санкт-Петербург киллер
Материалы по теме
Журналистка Баязитова попросила Путина о помиловании
Общество
Участник военной операции на Украине умер после избиения в Симферополе
Общество
Участника военной операции задержали после двойного убийства в Чусовом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из ЧечниСпорт, 15:40
Федерация альпинизма выложила фото с места гибели альпинистов в НепалеОбщество, 15:33
Футболист «Спартака» назвал некрасивыми слова Тюкавина о ДенисовеСпорт, 15:19
Умер один из самых влиятельных людей в экс-руководстве Китая У БангоПолитика, 15:17
В Москве включили отопление в 40% жилых домовГород, 15:16
Адвокат озвучил причину смерти сыгравшего «депутата» Наливкина актераОбщество, 15:14
«У нас все главные»: как совладельцам поделить властьPro, 15:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Андрес Иньеста объявил о завершении карьерыСпорт, 15:05
В Rutube подтвердили проблемы с перемещением контента из YouTubeТехнологии и медиа, 15:03
Аналитики назвали минимальную сумму для покупки жилья в МосквеНедвижимость, 15:02
NYT рассказала о найденном Россией действенном пути атаковать объекты ВСУПолитика, 14:49
Лавров на встрече в Кремле задал коллеге из Армении вопрос о квадроберахПолитика, 14:48
Исследование показало, что лишь 12% криптовалют подорожали после эирдропаКрипто, 14:46
Циципас заявил об изменении отношения к Даниилу МедведевуСпорт, 14:44