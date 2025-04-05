СК заподозрил украинских военных в насилии над жителем из-за языка

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В Курской области военнослужащие ВСУ применили насилие к мирному жителю из-за незнания украинского языка, сообщает СКР. По данным ведомства, инцидент произошел в марте 2025 года.

Следователи сообщили, что преступление произошло в марте 2025 года — тогда украинские военные «угрожали мирному жителю оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка», сообщил СК.

Супруга избитого рассказала следователям, что в тот день пара отправилась за продовольственными пайками. По дороге россиян остановили украинские военнослужащие. По словам женщины, солдаты поставили их на колени и стали стрелять в землю вокруг. Затем из-за того, что ее муж не знает украинского, ему сильно «раздолбали голову», сказала женщина во время дачи показаний.

В связи с фактом применения насилия возбуждено уголовное дело по признакам террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК), отметила представитель СКР.

Украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года, с тех пор там идут бои. На территории региона действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).

По состоянию на начало марта 2025 года российские войска освободили более двух третей территории Курской области, первоначально занятой ВСУ. 13 марта Минобороны отчиталось об освобождении Суджи. Перед этим российский Генштаб отчитывался, что освободить удалось 86% территории — более 1100 из 1268 кв. км.