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Как защититься от мошенников ,  
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В МВД предупредили о мошенничестве с покупкой «Оземпика»

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: УБК МВД России
Фото: УБК МВД России

В МВД предупредили о появлении мошеннических ресурсов, на которых якобы можно купить препараты для похудения «Оземпик» и «Мунджаро». Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России).

По данным правоохранительных органов, мошенники предлагают доставку препаратов, при этом не требуя предоставления рецептов на них. Ссылки на фишинговые ресурсы, через которые якобы можно купить «Оземпик», можно найти на первой странице поисковых систем, отметили в МВД.

С фишинговых сайтов общение переходит в мессенджеры, а после оплаты мошенники прекращают общение с покупателем.

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

В МВД подчеркнули, что официальные поставки препарата «Оземпик» в Россию прекращены еще в 2023 году, а препарат «Мунджаро» не имеет действующего регистрационного удостоверения и запрещен к обращению.

Изначально «Оземпик» (действующее вещество — семаглутид) разрабатывался для лечения диабета второго типа. «Оземпик» имитирует работу гормона под названием глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1). Синтетический аналог ГПП-1 усиливает чувство сытости и тормозит скорость опорожнения желудка, задерживая пищу в нем. В итоге у принимающих «Оземпик» не только нормализуется уровень глюкозы в крови, но и снижается аппетит и дольше сохраняется чувство сытости. Из-за такого побочного эффекта «Оземпик» и аналогичные препараты зарекомендовали себя как популярное средство для похудения.

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