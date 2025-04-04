В МВД предупредили о мошенничестве с покупкой «Оземпика»
В МВД предупредили о появлении мошеннических ресурсов, на которых якобы можно купить препараты для похудения «Оземпик» и «Мунджаро». Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России).
По данным правоохранительных органов, мошенники предлагают доставку препаратов, при этом не требуя предоставления рецептов на них. Ссылки на фишинговые ресурсы, через которые якобы можно купить «Оземпик», можно найти на первой странице поисковых систем, отметили в МВД.
С фишинговых сайтов общение переходит в мессенджеры, а после оплаты мошенники прекращают общение с покупателем.
В МВД подчеркнули, что официальные поставки препарата «Оземпик» в Россию прекращены еще в 2023 году, а препарат «Мунджаро» не имеет действующего регистрационного удостоверения и запрещен к обращению.
Изначально «Оземпик» (действующее вещество — семаглутид) разрабатывался для лечения диабета второго типа. «Оземпик» имитирует работу гормона под названием глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1). Синтетический аналог ГПП-1 усиливает чувство сытости и тормозит скорость опорожнения желудка, задерживая пищу в нем. В итоге у принимающих «Оземпик» не только нормализуется уровень глюкозы в крови, но и снижается аппетит и дольше сохраняется чувство сытости. Из-за такого побочного эффекта «Оземпик» и аналогичные препараты зарекомендовали себя как популярное средство для похудения.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов