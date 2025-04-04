В Египте сообщили подробности катастрофы батискафа «Синдбад»
Затонувший 27 марта у побережья Хургады батискаф с российскими туристами не сталкивался с чем-либо перед крушением, сообщает газета Al Masry Al Youm.
«Первоначальная проверка подтвердила, что батискаф не подвергался прямому столкновению. Результаты были подробно проанализированы в окончательном отчете, переданном Генеральной прокуратуре», — говорится в сообщении технической комиссии, подготовившей доклад об обстоятельствах крушения батискафа.
Также при осмотре затонувшего батискафа не было обнаружено каких-либо повреждений корпуса судна.
По словам капитана батискафа, вода попала внутрь субмарины до того, как она отошла от морской платформы.
Его адвокат добавил, что капитан часто требовал увеличения количества рабочих и проведения техобслуживания субмарины, однако компания Sindbad Submarines, которой принадлежал батискаф, не отвечала на его запросы.
Батискаф «Синдбад», на котором находились 45 туристов, затонул 27 марта у побережья Хургады. В результате трагедии погибли шесть россиян, среди них двое детей. Еще 19 человек пострадали.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова 3 апреля сообщила, что один ребенок из числа пострадавших при крушении еще остается в больнице.
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