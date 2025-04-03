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Общество ,  
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Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшей в Хургаде девочки

Львова-Белова: в больнице Хургады находится на лечении один ребенок из России
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Один ребенок из числа пострадавших при крушении батискафа «Синдбад» пока еще остается в больнице Хургады, девочку намерены при первой возможности перевезти в российскую клинику. Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, ее слова приводит «РИА Новости».

«В настоящий момент один ребенок у нас находится на лечении в больнице в Египте. <...> Мы, конечно, планируем, как только это будет возможно, перевести девочку в нашу федеральную клинику. Но пока, собственно, состояние не дает такой возможности», — подчеркнула детский омбудсмен.

По ее словам, девочке четыре года, она дышит самостоятельно и уже открывает глаза. Динамику лечения Львова-Белова назвала «хорошей».

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Россия поддерживает связь с местными врачами, российские доктора проводят с ними телемедицинские сеансы, добавила детский омбудсмен.

Батискаф «Синдбад», на котором находились 45 туристов, затонул 27 марта в Хургаде. В результате трагедии погибли шесть россиян, среди них двое детей. Еще 19 человек пострадали.

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Персоны
происшествия крушение судна Египет Хургада Мария Львова-Белова
Мария Львова-Белова фото
Мария Львова-Белова
уполномоченный при президенте России по правам ребенка
25 октября 1984 года
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