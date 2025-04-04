Глава Минкульта рассказала Путину о «революции пуфиков» в библиотеках
Глава Минкульта Ольга Любимова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала о проводимой министерством модернизации библиотек. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.
«Вы знаете, наше библиотечное сообщество совершило своего рода культурную революцию самостоятельно абсолютно: мы убрали привычные читальные залы с неудобной мебелью, поставили большое количество кресел, пуфиков, подключили бесплатный интернет», — сказала Любимова.
Она пообещала, что к 2030 году количество современных модельных библиотек в России возрастет до 70. В библиотеках новых регионов России, по словам Любимовой, наблюдается острая проблема с комплектованием книг, которую Минкульт надеется решить благодаря национальному проекту «Семья».
Путин в августе 2023 года заявил, что в школьные и публичные библиотеки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поставят более 2,5 млн книг.
На совещании с членами правительства он сказал, что в новых регионах России действует более 1 тыс. публичных и 1,3 тыс. школьных библиотек, однако в их фондах — книги, изданные в советское время, за последние 30 лет они почти не обновлялись.
Путин поручил пополнить библиотечные фонды российской и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы. Этим вопросом занимаются Минпросвещения, Минкультуры и Минцифры, которые уточнили списки литературы для библиотек новых регионов.
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