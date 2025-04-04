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Глава Минкульта рассказала Путину о «революции пуфиков» в библиотеках

Глава Минкульта Любимова рассказала Путину о революции пуфиков в библиотеках
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Глава Минкульта Ольга Любимова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала о проводимой министерством модернизации библиотек. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

«Вы знаете, наше библиотечное сообщество совершило своего рода культурную революцию самостоятельно абсолютно: мы убрали привычные читальные залы с неудобной мебелью, поставили большое количество кресел, пуфиков, подключили бесплатный интернет», — сказала Любимова.

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Фото:Библиотека им. В. Г. Белинского

Она пообещала, что к 2030 году количество современных модельных библиотек в России возрастет до 70. В библиотеках новых регионов России, по словам Любимовой, наблюдается острая проблема с комплектованием книг, которую Минкульт надеется решить благодаря национальному проекту «Семья».

Путин в августе 2023 года заявил, что в школьные и публичные библиотеки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поставят более 2,5 млн книг.

На совещании с членами правительства он сказал, что в новых регионах России действует более 1 тыс. публичных и 1,3 тыс. школьных библиотек, однако в их фондах — книги, изданные в советское время, за последние 30 лет они почти не обновлялись.

Путин поручил пополнить библиотечные фонды российской и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы. Этим вопросом занимаются Минпросвещения, Минкультуры и Минцифры, которые уточнили списки литературы для библиотек новых регионов.

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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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