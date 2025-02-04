В Екатеринбурге вернули книгу в библиотеку спустя 106 лет
В Екатеринбурге в библиотеку им. В.Г. Белинского вернули книгу спустя 106 лет. Об этом сообщила сама библиотека.
Как говорится в публикации, 30 января житель Екатеринбурга Анатолий Сидоренко принес книгу, которую взяли в 1919 году. Речь идет об издании «Внимание и интерес при обучении» под ред. А.И. Анастасьева.
В книгу был вложен лист с записью о том, что данный экземпляр взят в июле 1919 года и должен быть возвращен через месяц. Сам лист не сохранился, однако старая печать библиотеки осталась.
«Почему читатель не вернул ее через месяц — остается только догадываться.
Просто для справки: 14 июля 1919 г. в Екатеринбург вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть. Так что додумывайте сами, что там могло произойти», — предложили в библиотеке.
Там также напомнили, что по правилам недавно открытого абонемента книги должны быть возвращены не позднее 14 дней, а не через 100 лет.
Принесенная же книга будет вновь записана в фонд библиотеки и передана в отдел редких книг.
В библиотеки периодически возвращают книги, взятые более 100 лет назад. Например, в конце октября 2024 года в США в бесплатную публичную библиотеку Патерсона Нью-Джерси через 101 год вернули пьесу Уильяма Шекспира «Генрих V».
Рекорд пока удерживает издание на немецком языке о бременском архиепископе, которую взяли библиотеке в Кембридже в 1667–1668 годах и вернули через 288 лет. Достижение внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
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