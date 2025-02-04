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Общество ,  
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В Екатеринбурге вернули книгу в библиотеку спустя 106 лет

Фото: Библиотека им. В. Г. Белинского
Фото: Библиотека им. В. Г. Белинского

В Екатеринбурге в библиотеку им. В.Г. Белинского вернули книгу спустя 106 лет. Об этом сообщила сама библиотека.

Как говорится в публикации, 30 января житель Екатеринбурга Анатолий Сидоренко принес книгу, которую взяли в 1919 году. Речь идет об издании «Внимание и интерес при обучении» под ред. А.И. Анастасьева.

В книгу был вложен лист с записью о том, что данный экземпляр взят в июле 1919 года и должен быть возвращен через месяц. Сам лист не сохранился, однако старая печать библиотеки осталась.

«Почему читатель не вернул ее через месяц — остается только догадываться.
Просто для справки: 14 июля 1919 г. в Екатеринбург вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть. Так что додумывайте сами, что там могло произойти», — предложили в библиотеке.

Там также напомнили, что по правилам недавно открытого абонемента книги должны быть возвращены не позднее 14 дней, а не через 100 лет.

Принесенная же книга будет вновь записана в фонд библиотеки и передана в отдел редких книг.

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Фото:europol.europa.eu

В библиотеки периодически возвращают книги, взятые более 100 лет назад. Например, в конце октября 2024 года в США в бесплатную публичную библиотеку Патерсона Нью-Джерси через 101 год вернули пьесу Уильяма Шекспира «Генрих V».

Рекорд пока удерживает издание на немецком языке о бременском архиепископе, которую взяли библиотеке в Кембридже в 1667–1668 годах и вернули через 288 лет. Достижение внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

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