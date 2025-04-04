Адвокаты рассказали об основаниях оправдания режиссера из Тольятти
Адвокаты театрального режиссера из Тольятти Григория Берсенева, которого обвиняли по ряду статей Уголовного кодекса, рассказали, что стало основаниями для вынесения ему оправдательного приговора.
Берсенева обвинили в том числе в распространении порнографии и насильственных действиях сексуального характера после того, как он решил поставить пьесу английского драматурга Ребекки Причард «Дворовая девчонка» о неблагополучных девушках-подростках.
За защиту режиссера взялось Адвокатское бюро «Хальченко и Партнеры».
«Основанием прекращения уголовного преследования стали заключения экспертов и специалистов, которые признали отсутствие в пьесе признаков материалов порнографической продукции. Немаловажно, что данная пьеса многократно использовалась в пропаганде против наркотиков и асоциального образа жизни, в том числе в постановках с органами МВД и ФСИН», — сообщил РБК адвокат Вадим Горбенко.
Адвокат Андрей Майор в комментарии РБК подчеркнул, что дело Берсенева стало для бюро «социальным проектом». Он подчеркнул, что, вероятно, адвокаты будут вынуждены продолжить заниматься этим делом, так как прокуратура может обжаловать решение суда в кассационном порядке.
Изначально Берсеневу вменяли четыре статьи УК: ст. 132 (насильственные действия сексуального характера); ст. 242 (распространение порнографии); ст. 135 (совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух или более лиц, не достигших 14 лет) и ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Режиссеру грозило до 25 лет тюрьмы, его отправили под домашний арест.
В конце 2024 года прокуратура отказалась от обвинения по всем статьям, кроме 156-й. По ней Берсенева признали виновным, но прекратили уголовное преследование в связи с истечением срока давности. Защита обжаловала решение, и Самарский областной суд удовлетворил апелляцию, полностью оправдав режиссера.
Сам Берсенев рассказывал, что больше не работает в театре и ушел в сферу IT.
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