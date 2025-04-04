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Адвокаты рассказали об основаниях оправдания режиссера из Тольятти

Григорий Берсенев
Григорий Берсенев (Фото: из личного архива)

Адвокаты театрального режиссера из Тольятти Григория Берсенева, которого обвиняли по ряду статей Уголовного кодекса, рассказали, что стало основаниями для вынесения ему оправдательного приговора.

Берсенева обвинили в том числе в распространении порнографии и насильственных действиях сексуального характера после того, как он решил поставить пьесу английского драматурга Ребекки Причард «Дворовая девчонка» о неблагополучных девушках-подростках.

За защиту режиссера взялось Адвокатское бюро «Хальченко и Партнеры».

«Основанием прекращения уголовного преследования стали заключения экспертов и специалистов, которые признали отсутствие в пьесе признаков материалов порнографической продукции. Немаловажно, что данная пьеса многократно использовалась в пропаганде против наркотиков и асоциального образа жизни, в том числе в постановках с органами МВД и ФСИН», — сообщил РБК адвокат Вадим Горбенко.

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Адвокат Андрей Майор в комментарии РБК подчеркнул, что дело Берсенева стало для бюро «социальным проектом». Он подчеркнул, что, вероятно, адвокаты будут вынуждены продолжить заниматься этим делом, так как прокуратура может обжаловать решение суда в кассационном порядке.

Изначально Берсеневу вменяли четыре статьи УК: ст. 132 (насильственные действия сексуального характера); ст. 242 (распространение порнографии); ст. 135 (совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух или более лиц, не достигших 14 лет) и ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Режиссеру грозило до 25 лет тюрьмы, его отправили под домашний арест.

В конце 2024 года прокуратура отказалась от обвинения по всем статьям, кроме 156-й. По ней Берсенева признали виновным, но прекратили уголовное преследование в связи с истечением срока давности. Защита обжаловала решение, и Самарский областной суд удовлетворил апелляцию, полностью оправдав режиссера.

Сам Берсенев рассказывал, что больше не работает в театре и ушел в сферу IT.

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Теги
Тольятти Самарская область режиссер пьеса
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