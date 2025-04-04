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В Театре Моссовета создали худсовет с Андреем Кончаловским во главе

Худсовет будет давать экспертную оценку ключевым творческим решениям театра, в его состав вошли артисты труппы, рассказал Кончаловский
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Режиссер Андрей Кончаловский возглавил художественный совет в Театре Моссовета, сообщили РБК в театре.

«Он будет участвовать в формировании репертуара, выдвигать свои предложения по выбору режиссеров для новых постановок и решать другие вопросы, связанные с творческой составляющей работы театра», — сказано в сообщении.

Кончаловский пояснил, что худсовет не заменит, а дополнит работу художественного руководителя театра, которым остается Евгений Марчелли, также вошедший в совет. «Теперь основные решения, касающиеся творческой составляющей жизни театра, будут получать экспертную оценку участников совета. Он состоит из профессионалов своего дела, опытных артистов, для которых наш театр стал вторым домом», — рассказал режиссер.

В совет вошли артисты театра: Александр Голобородько, Ольга Остроумова, Сергей Виноградов, Ирина Климова и Евгения Крюкова. Состав будет обновляться каждый год.

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Среди текущего репертуара Театра Моссовета Кончаловский выступает как худрук постановки «Машенька», режиссер-постановщик и художник-постановщик спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка», а также занимается постановками «Укрощение строптивой», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад».

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Андрей Кончаловский
режиссер, сценарист
20 августа 1937 года
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