В Театре Моссовета создали худсовет с Андреем Кончаловским во главе
Режиссер Андрей Кончаловский возглавил художественный совет в Театре Моссовета, сообщили РБК в театре.
«Он будет участвовать в формировании репертуара, выдвигать свои предложения по выбору режиссеров для новых постановок и решать другие вопросы, связанные с творческой составляющей работы театра», — сказано в сообщении.
Кончаловский пояснил, что худсовет не заменит, а дополнит работу художественного руководителя театра, которым остается Евгений Марчелли, также вошедший в совет. «Теперь основные решения, касающиеся творческой составляющей жизни театра, будут получать экспертную оценку участников совета. Он состоит из профессионалов своего дела, опытных артистов, для которых наш театр стал вторым домом», — рассказал режиссер.
В совет вошли артисты театра: Александр Голобородько, Ольга Остроумова, Сергей Виноградов, Ирина Климова и Евгения Крюкова. Состав будет обновляться каждый год.
Среди текущего репертуара Театра Моссовета Кончаловский выступает как худрук постановки «Машенька», режиссер-постановщик и художник-постановщик спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка», а также занимается постановками «Укрощение строптивой», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад».
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