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Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Режиссеру из Тольятти вменяли четыре статьи УК после читки пьесы с несовершеннолетними актерами. Прокуратура отказалась от большинства обвинений, в тексте не нашли признаков «порнографической продукции». Он полностью оправдан

Самарский областной суд полностью оправдал театрального режиссера из Тольятти Григория Берсенева, которого обвиняли по ряду статей уголовного кодекса после того как он решил поставить пьесу английского драматурга Ребекки Причард «Дворовая девчонка» о неблагополучных девушках-подростках, сообщает 63.ru.

«Григория обвиняли в том, что он читал с подростками никем и никогда не запрещенный спектакль. Просто читал! Но там были нецензурные слова и рассказы о плохих девочках», — написала в своем телеграм-канале журналист, правозащитник, член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, замысел пьесы — «предостеречь подростков от алкоголя, наркотиков, ранней половой жизни и преступлений», однако «нашлись «моралисты», которые увидели в этом крамолу».

После первой читки родителей детей-актеров нашли оригинал пьесы и усмотрели в тексте растление их несовершеннолетних дочерей, писал 63.ru. Потерпевшими признали 12 человек: шесть девочек и их матерей.

Изначально Берсеневу вменяли четыре статьи УК: ст. 132 (насильственные действия сексуального характера); ст. 242 (распространение порнографии); ст. 135 (совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух или более лиц, не достигших 14 лет) и ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), режиссеру грозило до 25 лет тюрьмы. Береснева отправили под домашний арест.

Позднее, в конце 2024 года, прокуратура отказалась от обвинения по всем статьям, кроме 156-й. По ней Берсенева признали виновным, но уголовное преследование прекратили в связи с истечением срока давности. Защита обжаловала решение, и Самарский областной суд удовлетворил апелляцию, полностью оправдав режиссера.

Адвокаты рассказывали, что в итоге в пьесе не нашли признаков «порнографической продукции», психологическая экспертиза показала, «что никто травмирован не был». Сам Берсенев говорил, что готовил к постановке адаптированную версию, «никто не собирался подавать ее в оригинальном виде». В защиту режиссера выступила и автор «Дворовой девчонки» Причард. «Она лично написала письмо, где объяснила, что не вкладывала ничего пошлого в свою пьесу, и пожелала победы в суде», — сообщал адвокат Сергей Хальченко.

«Я жил театром и не мог предположить, что случится такая, мягко говоря, нелепость. <...> Одно знаю точно: с постановками, а тем более работой с детьми, покончено», — рассказывал Берсенев. Сейчас он работает в IT.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Самара Тольятти режиссер пьеса
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