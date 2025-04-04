Песков напомнил о «разных нюансах» на пути к прекращению огня

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия продолжает контактировать с США по прекращению огня на Украине, но в диалоге существует много нюансов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент Путин поддержал идею прекращения огня. При этом он отметил, что существует очень много разных нюансов, по которым нужно достичь понимания перед тем, как это делать. Мы продолжаем наши контакты и продолжаем обсуждение этих нюансов», — сказал он.



Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию о том, что советники президента США Дональда Трампа посоветовали ему не идти на переговоры с президентом России до прекращения огня на Украине.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на двух чиновников из американской администрации сообщил, что ближайшее окружение президента США Дональда Трампа советует ему не звонить президенту России Владимиру Путину, пока тот не согласится на полное прекращение огня на Украине.

В интервью телеканалу Трамп заявил, что намерен поговорить с Путиным на этой неделе. По данным телекомпании, представители администрации сообщили Трампу, что «звонок — не лучшая идея», пока согласия Москвы не будет.

После возвращения Трампа в Белый дом президенты общались дважды: 12 февраля и 18 марта 2025 года.