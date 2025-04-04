Мэр Орска рассказал о восстановленном после паводка водоснабжении
Несколько десятков скважин, из которых в Орск поступает питьевая вода, восстановлены после паводка в 2024 году, заявил мэр города Артем Воробьев в интервью «РИА Новости».
«В Орске на момент прошлогоднего паводка действовала 71 скважина. В паводок они были затоплены, сгорели насосы, и некоторые из скважин разгерметизировались. Слава Богу, с водой разобрались: скважины реконструированы, прочищены. <...> Роспотребнадзор дал заключение о безопасности», — сказал Воробьев.
Он отметил, что качество питьевой воды в городе не вызывает опасений. По словам Воробьева, спустя год после затопления острой остается проблема работы канализационных коллекторов, обрушившихся во время паводка, часть из них восстанавливают до сих пор.
В начале апреля 2024 года в Орске из-за паводка прорвало дамбу, в результате были затоплены некоторые части города. Затопленными оказалось более 7 тыс. домов и приусадебных участков. 9 апреля мэр Орска сообщил о пройденном пике паводка в городе. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика.
В городе затопило около 1,8 тыс. приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. 17 апреля глава МЧС Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину, что пик паводка в Орске и Оренбурге прошел.
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