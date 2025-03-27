 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Отставки губернаторов ,  
0 

Пушилин нашел замену ушедшему в губернаторы Оренбурга премьеру

Андрей Чертков стал и.о. председателя правительства ДНР
Сюжет
Отставки губернаторов
Андрей Чертков
Андрей Чертков (Фото: AndreyChertkov / Telegram)

Глава ДНР Денис Пушилин назначил исполняющим обязанности премьера республики Андрея Черткова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Исполняющим обязанности председателя правительства ДНР назначаю Андрея Черткова, который хорошо зарекомендовал себя в должности первого заместителя», — написал Пушилин.

Он подчеркнул, что Чертков — «крепкий хозяйственник, <...> открытый для жителей и требовательный к подчиненным».

Причиной кадровых перестановок стало назначение бывшего председателя правительства ДНР Евгения Солнцева на пост врио губернатора Оренбургской области. Соответствующее решение принял накануне, 26 марта, президент России Владимир Путин.

Пушилин поблагодарил Солнцева за работу, пожелал ему успехов на новой должности и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Путин предложил премьеру ДНР возглавить Оренбургскую область
Политика
Евгений Солнцев

Нижегородец Чертков стал первым заместителем председателя правительства ДНР в 2023 году. Ранее он исполнял обязанности заместителя председателя правительства — министра угля и энергетики ДНР.

До этого Чертков работал главой администрации Кстовского района, был министром ЖКХ Нижегородской области.

Читайте РБК в Telegram.

РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»

Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию

Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram

В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ДНР Денис Пушилин Оренбургская область
Материалы по теме
Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области
Политика
Путин поддержал главу Чувашии Николаева в выдвижении на второй срок
Политика
Путин предложил премьеру ДНР возглавить Оренбургскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
«Ничто не ускользнет»: как проверить самозанятого — 13 законных способовPro, 11:29
ФСБ заявила о новом способе вербовки украинскими спецслужбами россиянПолитика, 11:28
В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели 4 солдат США в ЛитвеПолитика, 11:24
Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам французского наемника на УкраинеПолитика, 11:18
До семи лет тюрьмы и штраф ₽1 млн: кто такой дроппер и как им не статьИнвестиции, 11:17
Индекс гособлигаций RGBI упал ниже 110 пунктов впервые с 6 мартаИнвестиции, 11:17
Итоги форума технологической инфраструктуры МосквыПресс-центр, 11:14
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Журналист сообщил о «печальном состоянии» ШумахераСпорт, 11:12
Правительство сменило главу оператора по переработке мусораПолитика, 11:08
Журналистку Марию Пономаренко приговорили по делу о нападении в колонииПолитика, 11:03
«Неутомимый и беспощадный»: каково работать с гуру Кремниевой долиныPro, 11:02
Польша назвала цель «важнее подготовки к войне»Политика, 10:56
«Сьесс» ответил на данные об опасных веществах в краске для волос SyossОбщество, 10:56
«Начать с нуля»: как советские архитекторы грезили о новом человекеСтиль, 10:53