Пушилин нашел замену ушедшему в губернаторы Оренбурга премьеру

Андрей Чертков (Фото: AndreyChertkov / Telegram)

Глава ДНР Денис Пушилин назначил исполняющим обязанности премьера республики Андрея Черткова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Исполняющим обязанности председателя правительства ДНР назначаю Андрея Черткова, который хорошо зарекомендовал себя в должности первого заместителя», — написал Пушилин.

Он подчеркнул, что Чертков — «крепкий хозяйственник, <...> открытый для жителей и требовательный к подчиненным».

Причиной кадровых перестановок стало назначение бывшего председателя правительства ДНР Евгения Солнцева на пост врио губернатора Оренбургской области. Соответствующее решение принял накануне, 26 марта, президент России Владимир Путин.

Пушилин поблагодарил Солнцева за работу, пожелал ему успехов на новой должности и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Нижегородец Чертков стал первым заместителем председателя правительства ДНР в 2023 году. Ранее он исполнял обязанности заместителя председателя правительства — министра угля и энергетики ДНР.

До этого Чертков работал главой администрации Кстовского района, был министром ЖКХ Нижегородской области.