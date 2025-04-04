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Шохин заявил об ожидании снижения ставки во второй половине 2025 года

Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Снижение ключевой ставки ЦБ ожидается во втором полугодии 2025 года, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Мы действительно ждем, что во второй половине года ставка начнет снижаться. И во многом это будет результатом сбалансированной политики правительства и Центрального банка», — сказал он.

По мнению Шохина, в 2025 году не будет быстрого сокращения санкционного давления даже в случае возможного заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что «2025 год — это достаточно сложный год с внутренними и внешними вызовами».

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Шохин также заявил, что российская экономика показывает признаки замедления. Он отметил, что в феврале рост ВВП составлял менее 1%, тогда как за 2024 год ВВП вырос на 4,1%.

На последнем заседании совета директоров в марте Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Следующее заседание ЦБ намечено на 25 апреля. Глава Банка России Эльвира Набиуллина 3 апреля заявила, что, по ее оценкам, в 2025 году средняя ключевая ставка будет идти по нижней границе диапазона 19–22%.

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ЦБ ключевая ставка РСПП Александр Шохин
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