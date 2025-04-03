Повышение ключевой ставки замедляет инфляцию, но это не «волшебная палочка», несвоевременное снижение имеет негативные последствия, считает глава ЦБ. По данным Росстата, рост цен в 2024 году достиг 9,52%, а к 31 марта — 2,61%

Эльвира Набиуллина (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Ключевая ставка — это не «волшебная палочка», и ее несвоевременное снижение может привести к новому взлету цен и рыночных ставок, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе заседания в Госдуме.

«Результат повышения ключевой ставки — замедление инфляции. Не за 12 месяцев, а за текущий месяц, но в пересчете на год. Так вот, текущая инфляция в ноябре-декабре была опасно высокой, около 14%, если пересчитывать на полный год. В январе уже меньше — 11%, в феврале меньше — 8%. Цифру по марту мы узнаем только на следующей неделе», — сказала она.

Глава Центробанка подчеркнула, что ключевая ставка «сдерживала мощное инфляционное давление» весь 2024 год, которое осенью достигло своего пика. Банк России учитывает опыт 2023 года, когда после замедления вновь наметился рост потребительских цен, однако между этими ситуациями существуют важные отличия, считает Набиуллина. Среди них она перечислила изменение ключевой ставки на 5 п.п. (с 16 до 21%) и бюджетной политики, а также укрепление рубля.

«Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее. Но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка. Если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок. Сейчас физические ресурсы в экономике практически полностью задействованы (рекордно низкая безработица это очень хорошо показывает), поэтому стимулирование спроса, если возможно, то в разумных дозах», — сказала она.

По словам Набиуллиной, Центробанк рассматривает вариант дальнейшего повышения ключевой ставки в случае реализации инфляционных рисков. На последнем заседании совета директоров в марте ее снижение «даже не обсуждалось», подчеркнула она. «Хочу обратить внимание, что снижение рыночных ставок уже началось и по кредитам, и по депозитам. Это закономерная реакция на снижение и самой инфляции, и главное опасений о будущей инфляции», — заключила она.

С октября 2024 года ключевая ставка ЦБ сохраняется на рекордном уровне 21%. По итогам прошлого года инфляция составила 9,52%, с начала 2025 года к 31 марта достигла 2,61%, согласно данным Росстата. Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 25 апреля.