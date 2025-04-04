В автокатастрофе в Саратовской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате ДТП в Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности регионального правительства Юрий Юрин.
«По предварительным данным, в 10:10 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Красноармейском районе вблизи села Каменка произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры с последующим возгоранием легковых автомобилей», — написал он в своем телеграм-канале.
Юрин уточнил, что в автокатастрофе погибли четыре человека.
В марте в Саратовской области съехал с дороги и перевернулся автобус с детьми-спортсменами, четверо из них были госпитализированы. В июле 2024 года в ДТП в Саратове погиб сын губернатора области Романа Бусаргина.
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