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Общество ,  
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В автокатастрофе в Саратовской области погибли четыре человека

Фото: ГУ МВД России по Саратовской области
Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

Четыре человека погибли в результате ДТП в Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности регионального правительства Юрий Юрин.

«По предварительным данным, в 10:10 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Красноармейском районе вблизи села Каменка произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры с последующим возгоранием легковых автомобилей», — написал он в своем телеграм-канале.

Юрин уточнил, что в автокатастрофе погибли четыре человека.

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В марте в Саратовской области съехал с дороги и перевернулся автобус с детьми-спортсменами, четверо из них были госпитализированы. В июле 2024 года в ДТП в Саратове погиб сын губернатора области Романа Бусаргина.

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