Сотрудник хоккейного «Спартака» погиб в ДТП
Менеджер отдела сувенирной продукции клуба КХЛ «Спартак» Алексей Силкин погиб в автомобильной аварии под Череповцом. Об этом сообщается в телеграм-канале московской команды.
Силкину было 30 лет.
«Вчера вечером, 29 марта, ХК «Спартак» Москва понес большую утрату.<...> «Спартак» скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Владимировича Силкина, не стало нашего большого друга и важной части нашего коллектива», — говорится в сообщении.
Силкин ехал в Череповец на гостевой матч «Спартака» в первом раунде плей-офф КХЛ против «Северстали».
«Спартак» выиграл обе домашние встречи, третья игра серии до четырех побед состоится 30 марта, начало в 17:00 мск.
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