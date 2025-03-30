Сотрудник хоккейного «Спартака» погиб в ДТП

Сотрудник хоккейного «Спартака» Силкин погиб в ДТП перед матчем с «Северсталью»

Менеджер отдела сувенирной продукции Алексей Силкин погиб в автомобильной аварии под Череповцом, куда ехал на матч первого раунда плей-офф КХЛ

Алексей Силкин (Фото: ХК «Спартак»)

Менеджер отдела сувенирной продукции клуба КХЛ «Спартак» Алексей Силкин погиб в автомобильной аварии под Череповцом. Об этом сообщается в телеграм-канале московской команды.

Силкину было 30 лет.

«Вчера вечером, 29 марта, ХК «Спартак» Москва понес большую утрату.<...> «Спартак» скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Владимировича Силкина, не стало нашего большого друга и важной части нашего коллектива», — говорится в сообщении.

Силкин ехал в Череповец на гостевой матч «Спартака» в первом раунде плей-офф КХЛ против «Северстали».

«Спартак» выиграл обе домашние встречи, третья игра серии до четырех побед состоится 30 марта, начало в 17:00 мск.