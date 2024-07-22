Сын губернатора Саратовской области погиб в ДТП

ДТП произошло в Саратове, водитель Lada Granta не справился с управлением и врезался в грузовик, по данным ТАСС, среди двух погибших в аварии — сын губернатора Романа Бусаргина

Фото: МВД России

16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове, передает ТАСС со ссылкой на два источника. О гибели сына Бусаргина в аварии ранее также сообщил источник местного издания 164.ru в областном правительстве.

Как заявили в областном управлении ГАИ, ДТП с участием двух Lada Granta и грузовика MAN произошло сегодня днем на улице Соколовая, два человека погибли, еще один пострадал. Имена жертв и пострадавшего в госавтоинспекции не назвали.

Как уточняют в прокуратуре Саратовской области, водитель черной Lada Granta не справился с управлением, столкнулся с грузовиком MAN, после этого легковушку отбросило в Lada Granta белого цвета, среди погибших — несовершеннолетний. Ведомство начало проверку.

О том, что один из погибших — сын губернатора, также писали телеграм-каналы Mash и Shot. По данным последнего, молодой человек находился в черной Lada Granta, которая, судя по фотографиям, опубликованным ГАИ, получила серьезные повреждения в результате аварии. В этой машине были еще трое — водитель, а также два пассажира, один из которых тоже погиб. Водители белой Lada Granta и грузовика MAN, по данным канала, не пострадали.

У губернатора Саратовской области Романа Бусаргина двое детей. Прошлой весной он рассказывал, что его 15-летний сын учится в школе в Энгельсе, а дочь — студентка Саратовского государственного университета.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Саратовской области.