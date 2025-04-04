Военные сообщили о прорыве обороны ВСУ у Днепропетровской области

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Бойцы группировки «Восток» прорвали оборону ВСУ у границы с Днепропетровской областью, сообщил ТАСС командир танкового взвода танковой бригады группировки.

«Прорвали оборону противника и сейчас движемся к населенному пункту Федоровка», — сказал он.





3 апреля Вооруженные силы России сообщили об освобождении населенных пунктов Лобковое в Запорожской области и Веселое в ДНР.



В этот же день стало известно, что российские войска разгромили формирования ВСУ в курском приграничье. За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, также уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два миномета, пять пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.