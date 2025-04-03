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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктов

Минобороны: российские войска взяли населенные пункты Веселое и Лобковое
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о занятии Лобкового (Запорожская область) и Веселого (ДНР).

Лобковое находится примерно в 40 километрах от Запорожья. В январе 2023 года российские войска уже занимали это село, но утратили над ним контроль во время украинского контрнаступления летом того же года.

Веселое находится в южной части Донбасса на дороге Великая Новоселка – Комар.

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