Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктов

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Минобороны сообщило о занятии Лобкового (Запорожская область) и Веселого (ДНР).

Лобковое находится примерно в 40 километрах от Запорожья. В январе 2023 года российские войска уже занимали это село, но утратили над ним контроль во время украинского контрнаступления летом того же года.

Веселое находится в южной части Донбасса на дороге Великая Новоселка – Комар.

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