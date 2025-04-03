Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктов
Минобороны сообщило о занятии Лобкового (Запорожская область) и Веселого (ДНР).
Лобковое находится примерно в 40 километрах от Запорожья. В январе 2023 года российские войска уже занимали это село, но утратили над ним контроль во время украинского контрнаступления летом того же года.
Веселое находится в южной части Донбасса на дороге Великая Новоселка – Комар.
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