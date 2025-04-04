Европу предупредили о наплыве дешевых товаров из Азии после пошлин США
Страны ЕС готовятся принять экстренные меры из-за того, что после начала действия повышенных пошлин США Европу может накрыть волна дешевых товаров из Азии, пишет Financial Times (FT).
Главный экономист Deutsche Bank Робин Винклер в комментарии изданию предположил, что китайские производители попытаются продать больше своей продукции в ЕС. По его мнению, Брюсселю придется вводить против этого защитные меры.
Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что высокие пошлины США для стран Азии могут привести к тому, что они станут больше ориентироваться на европейский рынок, что грозит «масштабными последствиями» для промышленности континента.
Глава немецкого Института экономических исследований Клеменс Фюст предположил, что в связи с введением США пошлин Китай попытается продавать больше своей продукции в Германию, что окажет давление на экономику, которая сокращается уже два года подряд. В 2024 году ВВП Германии сократился на 0,2% после снижения на 0,3% в 2023-м.
FT пишет, что действия США могут, наоборот, способствовать сближению ЕС и Китая. По словам экономиста японской холдинговой компании Nomura, Европа столкнется с китайским демпингом, что сдержит инфляцию и обеспечит ускоренное снижение процентных ставок Европейским центральным банком.
3 апреля администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых таможенных пошлин. В списке, опубликованном Белым домом, 184 государства и территории, в том числе Европейский союз, в который входят 27 стран. Товары стран ЕС будут облагаться налогом в размере 20%. Для Китая итоговый тариф составит 54% за счет 20-процентных пошлин, введенных ранее.
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