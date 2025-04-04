Reuters предупредил об угрозе производству Levi's из-за пошлин Трампа

В отношении Лесото США ввели самый высокий тариф — 50%. В стране живут около 2 млн человек, около 40 тыс. задействованы в текстильной промышленности

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Таможенные пошлины США уничтожат небольшое африканское королевство Лесото, заявил экономический аналитик из столицы этой страны Табо Кхези в разговоре с Reuters.

В отношении Лесото Соединенные Штаты ввели самый высокий тариф — 50%.

«Тариф уничтожит текстильную и швейную промышленность Лесото», — сказал Кхези. Как отмечает агентство, страна производит в том числе джинсы Levi’s, поставляемые в США. По данным Fortune, стоимость бренда оценивают в $6,4 млрд.

По данным Oxford Economics, текстильная отрасль, в которой заняты около 40 тыс. человек, обеспечивает в Лесото примерно 90% рабочих мест в обрабатывающей промышленности и экспорте.

Королевство Лесото — небольшое государство в Южной Африке, полностью окруженное территорией ЮАР. Благодаря высокогорному расположению его называют «королевством в небесах». Это единственная в мире страна, вся территория которой находится выше 1,4 тыс. м над уровнем моря. В Лесото живут около 2 млн человек. Это одна из беднейших стран мира, ее ВВП составляет немногим больше $2 млрд.

Гибель текстильной отрасли скажется и на других сферах, обратил внимание Кхези. По его словам, торговцы продают рабочим продукты, а владельцы жилой недвижимости сдают им дома в аренду, поэтому, если закроются фабрики, погибнут и эти отрасли. «Так что Лесото, можно сказать, будет мертва», — заключил эксперт.

4 марта президент США Дональд Трамп впервые после переизбрания обратился к конгрессу США и подвел итоги первых недель работы своей администрации. Особое внимание он уделил проверке госрасходов, перечислив несколько, по его мнению, нецелевых трат, среди которых — $8 млн на продвижение ЛГБТ в Лесото.

«Восемь миллионов долларов на поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) в африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал», — сказал тогда Трамп, вызвав смех в зале.

В Лесото слова американского лидера о том, что о стране «никто не слышал», сочли оскорблением. «Меня шокирует, что глава государства может так высказываться о моей стране», — заявил глава МИД королевства Леджоне Мпотджоане.

2 апреля президент Трамп ввел пошлины, которые дополнят уже существующие сборы, для стран по всему миру. По его словам, это необходимо, потому что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».

Размер тарифов для разных государств составит от 10 (минимальный базовый тариф для всех) до 50%. Наибольшие новые пошлины — в размере 50% — будут для Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон.

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