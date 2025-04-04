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Политика ,  
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«Рёнхап» сообщило о первой переброске сил США из Кореи на Ближний Восток

«Рёнхап»: силы США впервые перебрасываются из Кореи на Ближний Восток
Зенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot (Фото: David Silverman / Getty Images)

США усилят свою группировку на Ближнем Востоке за счет систем противоракетной обороны Patriot из Южной Кореи. Речь идет о временной передислокации по меньшей мере двух батарей Patriot Advanced Capability-3, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники.

Это первый известный случай переброски на Ближний Восток американских сил, развернутых на Корейском полуоcтрове, отмечает агентство. Сейчас американские Patriot дополняют собственные средства ПВО Южной Кореи в многоуровневой системе обороны против угроз ракетных ударов со стороны КНДР.

На прошлой неделе телекомпания NBC News сообщала, что глава Пентагона Пит Хегсет санкционировал переброску Patriot из Азии на Ближний Восток в связи с военными действиями американцев против йеменских повстанцев-хуситов. Предпринять «решительные и мощные» меры против них распорядился 15 марта президент США Дональд Трамп.

Трамп объявил о начале военных действий против хуситов в Йемене
Политика
Дональд Трамп

Начало военной кампании против хуситов было отмечено скандальной утечкой через соцсеть секретных данных планируемой операции. В чат, где она обсуждалась, случайно добавили главреда The Atlantic. Журналист утверждал, что в Signal отправляли в том числе военные планы. Пентагон опроверг это.

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