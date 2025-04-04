В Днепре взорвался автомобиль главы района
В Днепре взорвался автомобиль одного из местных чиновников, он и его жена получили ранения, сообщила Национальная полиция Украины на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Автомобиль получил повреждения в передней части. На месте работают сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры.
«РБК Украина» со ссылкой на источники пишет, что пострадал глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько.
В марте автомобиль взорвался в центре города Ровно на западе Украины. Тогда тоже пострадали водитель и пассажир. Служба безопасности Украины сообщила «Украинской правде», что квалифицировала случившееся как теракт и возбудила соответствующее уголовное дело.
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