В Днепре взорвался автомобиль главы района

Фото: UA_National_Police / Telegram

В Днепре взорвался автомобиль одного из местных чиновников, он и его жена получили ранения, сообщила Национальная полиция Украины на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Автомобиль получил повреждения в передней части. На месте работают сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры.

«РБК Украина» со ссылкой на источники пишет, что пострадал глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько.

В марте автомобиль взорвался в центре города Ровно на западе Украины. Тогда тоже пострадали водитель и пассажир. Служба безопасности Украины сообщила «Украинской правде», что квалифицировала случившееся как теракт и возбудила соответствующее уголовное дело.