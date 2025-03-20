 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В центре Ровно взорвался автомобиль

При взрыве пострадали водитель и пассажир, они в больнице. СБУ квалифицировала произошедшее как теракт
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В центре города Ровно на западе Украины произошел взрыв в автомобиле, пострадали водитель и пассажир, сообщила украинская полиция в телеграм-канале.

«Предварительно установлено, что вблизи одного из ТРЦ города взорвалось перевозившееся в автомобиле самодельное взрывное устройство (СВУ)», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел около 13:40 (14:40 мск) на улице Киевской. Водителя и пассажира госпитализировали.

Служба безопасности Украины сообщила «Украинской правде», что квалифицировала случившееся как теракт и возбудила соответствующее уголовное дело.

В Харьковской области в результате взрыва был полностью уничтожен НПЗ
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

В последние месяцы на Украине участились инциденты с поджогами автомобилей военных. В январе за такое преступление в Кривом Роге задержали двух 14-летних подростков. Совершить поджог они согласились за 40 тыс. гривен, сообщала «Страна». В феврале «Судебно-юридическая газета» писала о приговоре 17-летнему подростку, который поджег машину военного в Хмельницком. Его 27-летнего сообщника, как полагало следствие, завербовали «российские спецслужбы». За поджог им обещали $2 тыс., подростку полагалось 10%. Юношу приговорили к условному наказанию и обязали прочесть книгу «С Украиной в сердце. Патриотическая хрестоматия».

Читайте РБК в Telegram.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ровно Украина взрыв автомобиля
Материалы по теме
Спецслужбы не нашли опасных предметов под автомобилем в Севастополе
Политика
На парковке в Домодедово после падения дронов сгорели 20 автомобилей
Общество
В Тверской области взорвалась перевозившая газовые баллоны «Газель»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Эрдоган обвинил оппозицию в политизации задержания мэра СтамбулаПолитика, 21:37
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 21:25
Bloomberg узнал, что Париж и Рим заблокировали выделение €5 млрд КиевуПолитика, 21:15
Дзюба не сыграет со сборной ЗамбииСпорт, 21:10
Стармер заявил о прояснении сроков отправки миротворцев на УкраинуПолитика, 21:03
Хоккеист «Авангарда» установил рекорд КХЛ, сыграв на матч больше всехСпорт, 21:02
Шойгу заявил о планах пригласить США на встречу по безопасности в МосквеПолитика, 21:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:55
Путин поздравил Ковентри с избранием президентом МОКСпорт, 20:41
В делегации России на встрече с США не будет представителей МИДаПолитика, 20:40
Лидер Сирии второй раз не пожал руку главе МИД Германии БербокПолитика, 20:34
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Трое жителей Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУПолитика, 20:30
В Госдуме назвали предсказуемым избрание Ковентри главой МОКСпорт, 20:22