В центре Ровно взорвался автомобиль

При взрыве пострадали водитель и пассажир, они в больнице. СБУ квалифицировала произошедшее как теракт

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В центре города Ровно на западе Украины произошел взрыв в автомобиле, пострадали водитель и пассажир, сообщила украинская полиция в телеграм-канале.

«Предварительно установлено, что вблизи одного из ТРЦ города взорвалось перевозившееся в автомобиле самодельное взрывное устройство (СВУ)», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел около 13:40 (14:40 мск) на улице Киевской. Водителя и пассажира госпитализировали.

Служба безопасности Украины сообщила «Украинской правде», что квалифицировала случившееся как теракт и возбудила соответствующее уголовное дело.

В последние месяцы на Украине участились инциденты с поджогами автомобилей военных. В январе за такое преступление в Кривом Роге задержали двух 14-летних подростков. Совершить поджог они согласились за 40 тыс. гривен, сообщала «Страна». В феврале «Судебно-юридическая газета» писала о приговоре 17-летнему подростку, который поджег машину военного в Хмельницком. Его 27-летнего сообщника, как полагало следствие, завербовали «российские спецслужбы». За поджог им обещали $2 тыс., подростку полагалось 10%. Юношу приговорили к условному наказанию и обязали прочесть книгу «С Украиной в сердце. Патриотическая хрестоматия».