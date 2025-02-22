СБУ сообщила о подрыве автомобиля военного прокурора в Одессе
В Одессе мужчина взорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. В результате взрыва был ранен прохожий, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Взрыв произошел 20 февраля. Подозреваемого — 18-летнего местного жителя — задержали «по горячим следам». По данным СБУ, он самостоятельно сделал взрывное устройство мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, а затем закрепил его на днище машины. Впоследствии устройство было дистанционно подорвано, сообщили в СБУ.
Подозреваемому предъявлено обвинение по статье о теракте. «Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.
Накануне о подрыве машины писала «Страна». На фотографиях виден поврежденный «Лексус».
В украинских городах регулярно происходят поджоги автомобилей военных, а в сентябре 2024 года в Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называются военкоматы)
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