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Военная операция на Украине ,  
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СБУ сообщила о подрыве автомобиля военного прокурора в Одессе

Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе мужчина взорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. В результате взрыва был ранен прохожий, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Взрыв произошел 20 февраля. Подозреваемого — 18-летнего местного жителя — задержали «по горячим следам». По данным СБУ, он самостоятельно сделал взрывное устройство мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, а затем закрепил его на днище машины. Впоследствии устройство было дистанционно подорвано, сообщили в СБУ.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье о теракте. «Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Накануне о подрыве машины писала «Страна». На фотографиях виден поврежденный «Лексус».

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Фото:SBUkr / Telegram

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