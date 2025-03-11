В Липецкой области мужчина пострадал при атаке дронов

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Липецкой области водитель получил ранение в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трассу М-4 в Становлянском округе, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Дрон упал рядом с пунктом оплаты проезда по трассе, уточнил губернатор.

«Ранен один человек. <...> Вертолетом санитарной авиации он транспортирован в Липецкую областную больницу», — говорится в сообщении.

Пострадавший живет во Владимире, он остановил автомобиль на дороге, чтобы посмотреть на летящий дрон, рассказал Артамонов.

В ходе атаки БПЛА повреждения также получили четыре автомобиля.

Артамонов напомнил о запрете снимать на камеру пролетающие беспилотники и посоветовал не находиться на открытой местности во время ударов БПЛА.

«Красный» уровень опасности атаки БПЛА в регионе объявили в 2:35 мск. Полностью режим воздушной опасности в области отменили спустя шесть часов.

По информации Минобороны, над Липецкой областью в ночь на 11 марта сбили восемь дронов. Всего в российских регионах перехватили 337 беспилотников — рекордное число с начала военной операции на Украине. Большинство БПЛА уничтожили над Курской областью. 91 дрон сбили над Подмосковьем.

В Московской области в результате удара погиб сотрудник компании «Мираторг», еще двое получили ранения.