В подмосковном Чехове из-за дрона повреждено остекление домов
В Чехове Московской области ПВО сбила один дрон, там повреждены остекления в двух домах, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин в телеграм-канале.
«Повреждения получили дома по ул. Мира и ул. Заречная в селе Стремилово», — уточнил он. По словам Собакина, жертв и пострадавших нет.
Чехов находится в 50 км к югу от Москвы.
Всего за ночь над регионами России силы ПВО сбили 107 дронов. Три из них были уничтожены над Московским регионом, сообщило Минобороны.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сбит летевший на столицу беспилотник. В аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково вводились ограничения на полеты.
ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах
Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
Чем по-прежнему торгуют Россия и США
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»
Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов