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Военная операция на Украине ,  
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В подмосковном Чехове из-за дрона повреждено остекление домов

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Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву

В Чехове Московской области ПВО сбила один дрон, там повреждены остекления в двух домах, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин в телеграм-канале.

«Повреждения получили дома по ул. Мира и ул. Заречная в селе Стремилово», — уточнил он. По словам Собакина, жертв и пострадавших нет.

Минобороны сообщило об уничтожении 107 украинских дронов за ночь
Политика

Чехов находится в 50 км к югу от Москвы.

Всего за ночь над регионами России силы ПВО сбили 107 дронов. Три из них были уничтожены над Московским регионом, сообщило Минобороны.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сбит летевший на столицу беспилотник. В аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково вводились ограничения на полеты.

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Теги
Московская область Чехов атака дронов Военная операция на Украине
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