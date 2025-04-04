Президент Киргизии приедет на парад в честь 80-летия Победы в Москве
Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.
«Президент поедет в Москву на празднование [80-летия Победы]», — сказал он.
22 января министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев сообщил, что Киргизия будет представлена на высшем уровне в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Москве.
«Эта дата [9 мая] для нас священна. Киргизская республика всегда будет поддерживать все объединяющие инициативы, направленные на сохранение и защиту исторической памяти и увековечивания подвигов героев, отдавших свою жизнь за счастливое и мирное будущее», — заявил министр на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
Жапаров посетил парад Победы 9 мая в Москве и в 2024 году.
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