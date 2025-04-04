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Политика ,  
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WP узнала об увольнении главы Киберкомандования и АНБ США

Главу Киберкомандования и Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерала Тимоти Хо уволили с двух постов. Об этом со ссылкой на двух действующих и одного бывшего американского чиновника сообщает The Washington Post.

По словам источников издания, причина увольнения Хо неизвестна.

Генерал был уволен вместе со своим заместителем, Венди Нобл, которая была переведена на новую должность в офисе заместителя министра обороны по разведке в Пентагоне, к которому относится АНБ.

Временно исполняющим обязанности директора АНБ был назначен генерал-лейтенант Уильям Дж. Хартман, который ранее был заместителем главы Киберкомандования, сообщил WP один из источников.

По данным издания, в марте Хо принимал куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска в штаб-квартире АНБ в Форт-Миде, штат Мэриленд.

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В конце марта администрация президента США Дональда Трампа уволила около 300 сотрудников штаб-квартиры Института мира США (USIP). Увольнения произошли после замены президента института на представителя DOGE, курируемого Илоном Маском. Институт, занимающийся мирными переговорами и восстановлением пострадавших от войн стран, предложил уволенным выходное пособие и месяц медицинского страхования в обмен на подписание соглашения о невозмещении ущерба.

Некоторые сотрудники подали в суд, утверждая, что ликвидация института без согласия Конгресса незаконна. Судебное заседание назначено на конец апреля. Сокращения затронули только штаб-квартиру института, имеющего около 600 сотрудников по всему миру.

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