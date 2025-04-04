Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
В Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Неклиновском районе. Об этом в телеграм-канале сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — говорится в сообщении главы региона.
2 апреля в Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. В результате атаки из одного из пострадавших домов на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек. Здание отключили от коммуникаций, но его несущие конструкции остались неповрежденными.
Атака произошла поздно вечером 1 апреля. В результате были повреждены два многоквартирных дома — девятиэтажный дом на улице Лизы Чайкиной и семиэтажный дом на улице Ленина. Пострадали два человека, жертв нет.
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