Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

В Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Неклиновском районе. Об этом в телеграм-канале сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — говорится в сообщении главы региона.

2 апреля в Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. В результате атаки из одного из пострадавших домов на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек. Здание отключили от коммуникаций, но его несущие конструкции остались неповрежденными.

Атака произошла поздно вечером 1 апреля. В результате были повреждены два многоквартирных дома — девятиэтажный дом на улице Лизы Чайкиной и семиэтажный дом на улице Ленина. Пострадали два человека, жертв нет.