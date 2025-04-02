После атаки беспилотников в Таганроге ввели режим ЧС

В результате беспилотной атаки на Таганрог в Ростовской области власти ввели в городе режим чрезвычайно ситуации (ЧС), сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«С 23:15 в Таганроге введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба», — написал он в своем телеграм-канале.

Из одного из домов, который пострадал от атаки БПЛА, эвакуировали 85 жителей. Здание находится на улице Лизы Чайкиной, его отключили от коммуникации. Несущие конструкции дома при атаке не пострадали.

Слюсарь уточнил, что жители смогут вернуться обратно домой после того, как саперы обследуют здание.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что режим ЧС ввели в отношении дома 57 по улице Лизы Чайкиной, где зафиксировали наибольшие повреждения.

Губернатор сообщил об атаке поздно вечером 1 апреля. Тогда пострадали два многоквартирных дома. В 9-этажном доме на улице Лизы Чайкиной и около 7-этажного дома на улице Ленина начались пожары, их уже потушили. В результате атаки жертв нет, пострадали два человека — у них ожоги и порезы.

Упавший беспилотник нашли на деревьях около дома 26 в переулке 1-й Новый. Расстояние от него до первого дома составляет примерно 2-3 км, а до второго — 4-5 км.