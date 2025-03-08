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Военная операция на Украине ,  
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Слюсарь заявил об отраженных атаках БПЛА на два района Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО отразили атаки дронов на два района Ростовской области
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 8 марта российские силы ПВО отразили атаки украинских дронов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Слюсарь уточнил, что «по предварительным данным пострадавших и разрушений на земле нет».

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Врио главы Ростовской области регулярно сообщает о попытках атак украинских беспилотников на регион. Так, утром 7 марта Слюсарь сообщил, что силы ПВО предотвратили атаку дронов на Усть-Донецкий район.

Накануне днем в Ростовской области ввели режим повышенной готовности, кроме того, на фоне жалоб жителей на работу системы оповещения о ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников в регионе введут уведомление о них через приложение МЧС, рассказал Слюсарь.

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Теги
Юрий Слюсарь БПЛА Ростовская область
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