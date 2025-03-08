Слюсарь: силы ПВО отразили атаки дронов на два района Ростовской области

Слюсарь заявил об отраженных атаках БПЛА на два района Ростовской области

В ночь на 8 марта российские силы ПВО отразили атаки украинских дронов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Слюсарь уточнил, что «по предварительным данным пострадавших и разрушений на земле нет».

Врио главы Ростовской области регулярно сообщает о попытках атак украинских беспилотников на регион. Так, утром 7 марта Слюсарь сообщил, что силы ПВО предотвратили атаку дронов на Усть-Донецкий район.

Накануне днем в Ростовской области ввели режим повышенной готовности, кроме того, на фоне жалоб жителей на работу системы оповещения о ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников в регионе введут уведомление о них через приложение МЧС, рассказал Слюсарь.