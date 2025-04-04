В аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково сняли ограничения на полеты

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 22 самолета», — говорится в сообщении.

Кореняко уточнил, что ограничения были сняты в 02:24 мск.

Прием и отправление авиарейсов были временно приостановлены в ночь на 4 апреля, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

С 23:43 по московскому времени Внуково прекратил прием самолетов по «независящим от аэропорта причинам». В 1:11 аэропорт возобновил выпуск рейсов, однако, как сообщил Кореняко, каждый вылет требовал дополнительного согласования для обеспечения безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник направлявшийся в сторону столицы.