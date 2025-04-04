Во Внуково, Домодедово и Жуковском ограничили полеты
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют авиарейсы, ограничения приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Внуково с 23:43 мск перестал принимать самолеты, меры ввели «по независящим от аэропорта причинам», сообщали в пресс-службе аэропорта.
В 1:11 Кореняко написал, что аэропорт открыт на выпуск воздушных судов, «вылет каждого рейса дополнительно согласовывается для обеспечения безопасности полетов».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили дрон, летевший в сторону столицы. Об атаке дронов рассказал и липецкий губернатор Игорь Артамонов, в регионе работает ПВО.
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