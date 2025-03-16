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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области при атаке украинского дрона погиб водитель трактора

Богомаз: водитель трактора погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Водитель трактора погиб при атаке украинского дрона-камикадзе села Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора, к сожалению, погиб», — пояснил глава региона.

Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать материальную помощь его семье.

В Брянской области сообщили об отражении атаки дронов
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

По данным Минобороны России, за минувшую ночь российские средства ПВО перехватили над регионами страны 31 украинский дрон. Наибольшее количество дронов — 16 — были сбиты над Воронежской областью. Еще девять дронов сбили над территорией Белгородской области, пять дронов — над территорией Ростовской области и один дрон — над территорией Курской области.

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Теги
Брянская область Александр Богомаз трактор ВСУ атака дроны
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