Богомаз: водитель трактора погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области при атаке украинского дрона погиб водитель трактора

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Водитель трактора погиб при атаке украинского дрона-камикадзе села Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора, к сожалению, погиб», — пояснил глава региона.

Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать материальную помощь его семье.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь российские средства ПВО перехватили над регионами страны 31 украинский дрон. Наибольшее количество дронов — 16 — были сбиты над Воронежской областью. Еще девять дронов сбили над территорией Белгородской области, пять дронов — над территорией Ростовской области и один дрон — над территорией Курской области.