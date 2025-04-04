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Общество ,  
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Бастрыкин сообщил о гибели более 1 тыс. детей от преступлений в 2024 году

В России в 2024 году от преступлений погибли более 1 тыс. детей, об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По данным главы СК, число погибших от преступлений детей увеличилось на 10% по сравнению с 2023 годом. «В 2024 году следователями Следственного комитета расследовано более 21 тыс. преступлений против детей. В 2024 году в результате преступлений погибли 1 082 несовершеннолетних, это на 10% больше, чем в 2023 году», — отметил Бастрыкин.

Он добавил, что в процессе расследования преступлений были признаны потерпевшими почти 17 тыс. детей, что немногим меньше, чем в 2023 году, когда их число составило 18 тыс.

Глава Следственного комитета подчеркнул, что преступления против несовершеннолетних становятся все более безнравственными. По его мнению, жестокое обращение с детьми стало распространенным явлением. Бастрыкин отметил, что насилие часто совершается близкими детей и это особенно характерно для неблагополучных семей.

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Политика
Александр Бастрыкин

В декабре 2024 года Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту насилия над детьми в Адыгее со стороны их отца и мачехи.

Мать пострадавших детей ранее рассказала порталу «Альфа news», что ее сын и две дочери регулярно подвергались побоям от отца и сексуальному насилию со стороны мачехи. В ночь на 21 декабря старшая девочка и ее брат смогли сбежать к матери, но младший ребенок остался в доме отца.

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Александр Бастрыкин Следственный комитет интервью Дети
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Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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