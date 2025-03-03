Бастрыкин поручил доложить ему по делу об убийстве волонтера в Цимлянске

Александр Бастрыкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил подготовить ему доклад об убийстве в Цимлянске Ростовской области волонтера, доставлявшего гуманитарную помощь в зону военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК отметили, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание по этой части статьи — 15 лет лишения свободы.

«Следствием задержан один из участников конфликта, принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию всех фигурантов», — говорится в сообщении.

Ранее 161.ru сообщил, что волонтера избили до смерти. По данным телеграм-канала Don Mash, мужчина пытался выехать на своей машине с парковочного места, но дорогу ему перегородил другой автомобиль, из-за чего между водителями возник конфликт. Водитель перекрывшей выезд машины позвал своего брата, и один из них ударил волонтера, который упал на асфальт и скончался, пишет канал.

В середине февраля Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту убийства в Краснодарском крае участника военной операции на Украине.

По данным следствия, в городе Армавир местный житель вступил в конфликт с демобилизованным мужчиной и ударил его в живот ножом, а сам скрылся. Раненый скончался через несколько дней, а убийцу нашли и обвинили по п. «и» ст. 105 Уголовного кодекса (убийство из хулиганских побуждений).