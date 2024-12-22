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Общество ,  
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В Адыгее заведут дело после сообщений о насилии отца и мачехи над детьми

Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении детей отцом и мачехой в Адыгее

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сообщений о том, что в Адыгее супружеская пара избивает детей и издевается над ними, сообщила пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что, по информации из соцсетей, дети регулярно подвергались насилию со стороны отца и мачехи.

«По имеющимся данным, двое старших детей из семьи смогли сбежать к своей матери, однако младший ребенок остается в доме отца», — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин также поручил представить доклад по делу.

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Александр Бастрыкин

Мать пострадавших детей ранее сообщила краснодарскому порталу «Альфа news», что ее сын и две дочери регулярно подвергались побоям со стороны отца и сексуальному насилию со стороны мачехи. Ночью 21 декабря старшая девочка и ее брат смогли сбежать к матери, однако младший ребенок продолжает оставаться с отцом.

В управлении СК по республике уточняли, что начали проверку после сообщений об истязании подростков 16 и 17 лет в ауле Панахес Тахтамукайского района Адыгеи.

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Александр Бастрыкин Следственный комитет уголовное дело избиение домашнее насилие Дети Адыгея
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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