В Адыгее заведут дело после сообщений о насилии отца и мачехи над детьми
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сообщений о том, что в Адыгее супружеская пара избивает детей и издевается над ними, сообщила пресс-служба ведомства.
В СК уточнили, что, по информации из соцсетей, дети регулярно подвергались насилию со стороны отца и мачехи.
«По имеющимся данным, двое старших детей из семьи смогли сбежать к своей матери, однако младший ребенок остается в доме отца», — говорится в сообщении ведомства.
Бастрыкин также поручил представить доклад по делу.
Мать пострадавших детей ранее сообщила краснодарскому порталу «Альфа news», что ее сын и две дочери регулярно подвергались побоям со стороны отца и сексуальному насилию со стороны мачехи. Ночью 21 декабря старшая девочка и ее брат смогли сбежать к матери, однако младший ребенок продолжает оставаться с отцом.
В управлении СК по республике уточняли, что начали проверку после сообщений об истязании подростков 16 и 17 лет в ауле Панахес Тахтамукайского района Адыгеи.
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