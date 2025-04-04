Дмитриев сообщил об обсуждении восстановления прямого авиасообщения с США

Москва и Вашингтон начали работу над восстановлением прямого авиационного сообщения между Россией и США. Об этом сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова приводит ТАСС.

«Наше посольство, МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. И фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения», — отметил он в Вашингтоне в беседе с группой журналистов.

Дмитриев выразил надежду на то, что в этом вопросе удастся продвинуться вперед.

На переговорах США и России в Стамбуле 27 февраля российская делегация предложила восстановить прямое авиасообщение с Соединенными Штатами.

После начала военной операции на Украине США закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, аналогичные меры приняли страны Евросоюза. В ответ Россия ограничила полеты для 36 стран, требуя специального разрешения от Росавиации или МИДа.