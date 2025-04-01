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Forbes назвал Маска богатейшим человеком мира с состоянием в $324 млрд

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Американский предприниматель и куратор Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск возглавил 39-й ежегодный рейтинг журнала Forbes. Полный список опубликован на сайте издания.

Маск стал самым богатым человеком планеты с состоянием $342 млрд. За последний год его капитал вырос на $147 млрд благодаря успеху компании по разработке и производству космической техники SpaceX и компании xAI, которую он недавно объединил с принадлежащей ему социальной платформой X. Несмотря на спад акций Tesla, их стоимость остается выше, чем год назад, что также способствовало росту его состояния.

В этом году в список вошли рекордные 3 028 человек, а их общее состояние достигло $16,1 трлн, отмечает издание.

На втором месте рейтинга — глава корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг ($216 млрд), на третьем — основатель компании Amazon Джефф Безос ($215 млрд). В первую пятерку также вошли основатель Oracle Ларри Эллисон ($192 млрд) и генеральный директор крупнейшей в мире компании по производству предметов роскоши LVMH Бернар Арно ($178 млрд), который опустился на пятое место из-за снижения стоимости акций компании.

Для составления рейтинга учитывались данные на 7 марта 2025 года.

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В обновленном мировом рейтинге Forbes появились 15 новых миллиардеров из России.

Среди российских миллиардеров самым богатым Forbes назвал основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова с состоянием $28,7 млрд. На втором месте — основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $28,6 млрд, третью позицию занял председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон с состоянием $28,4 млрд.

Общее число представителей России в рейтинге достигло 146 человек, в 2024 году их было 125.

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Илон Маск богатейший человек в мире Forbes рейтинг Forbes
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Илон Маск
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