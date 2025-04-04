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Военная операция на Украине ,  
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Глава Липецкой области сообщил об атаке беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В Липецке и Липецком муниципальном округе продолжается атака беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

«Работают ПВО и системы подавления», — говорится в сообщении губернатора.

Артамонов призвал всех местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

В Липецкой области сотрудница станции аэрации пострадала при атаке дронов
Политика
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В середине марта в Липецкой области в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины на трассу М-4 в Становлянском округе пострадал водитель.

Дрон упал рядом с пунктом оплаты проезда. Один человек был ранен и с помощью вертолета санитарной авиации доставлен в Липецкую областную больницу.

Кроме того, в результате инцидента повреждения получили четыре автомобиля.

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Теги
Липецк Липецкая область Игорь Артамонов ПВО беспилотники
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