Глава Липецкой области сообщил об атаке беспилотников
В Липецке и Липецком муниципальном округе продолжается атака беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.
«Работают ПВО и системы подавления», — говорится в сообщении губернатора.
Артамонов призвал всех местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.
В середине марта в Липецкой области в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины на трассу М-4 в Становлянском округе пострадал водитель.
Дрон упал рядом с пунктом оплаты проезда. Один человек был ранен и с помощью вертолета санитарной авиации доставлен в Липецкую областную больницу.
Кроме того, в результате инцидента повреждения получили четыре автомобиля.
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