Глава Липецкой области сообщил об атаке беспилотников

В Липецке и Липецком муниципальном округе продолжается атака беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

«Работают ПВО и системы подавления», — говорится в сообщении губернатора.

Артамонов призвал всех местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

В середине марта в Липецкой области в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины на трассу М-4 в Становлянском округе пострадал водитель.

Дрон упал рядом с пунктом оплаты проезда. Один человек был ранен и с помощью вертолета санитарной авиации доставлен в Липецкую областную больницу.

Кроме того, в результате инцидента повреждения получили четыре автомобиля.