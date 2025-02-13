В Липецкой области после атаки дронов пострадала сотрудница предприятия

На территории Липецкой станции аэрации в результате падения обломков беспилотника пострадала сотрудница предприятия. Об этом сообщает губернатор региона Игорь Артамонов.

«Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, работа станции аэрации не нарушена, оперативные службы работают на месте происшествия.

Глава региона добавил, что несколько обломков упали на территорию двух частных домовладений, никто не пострадал. «После обезвреживания обломков будет проведена оценка ущерба», — отметил он.

По информации энергетиков, в районах Липецка, где пропал свет в результате атаки беспилотников, восстановлено электроснабжение, добавил губернатор.

Ранее Артамонов сообщил о «массированном налете» дронов на регион. Тогда он отметил, что работают средства противовоздушной обороны и средств подавления.

Опасность в регионе объявляли в Липецке и Липецком муниципальном округе, в городе Елец и Елецком районе, а также в городе Грязи и Грязинском районе.